Курган, , 17:00 — REGNUM В Курганской области упразднена работа оперативного штаба по борьбе и профилактике COVID-19. Вместо него появится новая структура — региональный оперативный штаб по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано губернатором Зауралья Вадимом Шумковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новую структуру, помимо главы региона, будет курировать вице-губернатор Владислав Кузнецов, заместитель губернатора по социальной политике Ольга Соложенцева и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

Напомним, оперативный штаб Курганской области по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции был создан 20 марта 2020 года.