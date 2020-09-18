Москва, , 16:59 — REGNUM Эльман Пашаев, защищавший в суде актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом, лишён статуса адвоката, сообщили 18 сентября в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ.

Такое решение принял Совет Адвокатской палаты Северной Осетии сегодня, 18 сентября. Это произошло на очередном заседании, где рассматривалось заключение Квалификационной комиссии Совета, в котором сказано, что в действиях Пашаева содержался «дисциплинарный проступок».

Рассмотрев заключение комиссии, Совет решил лишить Пашаева статуса адвоката. Комментируя это решение, президент российской Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, инициировавший дисциплинарное производство по вопросу Пашаева, заявил:

«Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привёл к вполне логическому завершению».

Напомним, дисциплинарное производство в отношении Пашаева началось на фоне его публичных высказываний, сделанных в ходе рассмотрения дела Ефремова. Коллеги Пашаева сочли его высказывания нарушением требований Кодекса профессиональной этики адвоката.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Пашаев заявил, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. Это произошло через два дня после вынесения Ефремову обвинительного приговора по делу о ДТП.

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