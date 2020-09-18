Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Ленинградской области на Невском пятачке, где многие месяцы шли жесточайшие бои, состоялась церемония захоронения 421 воина Красной Армии, погибшего при обороне Ленинграда. Об этом событии 18 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Церемония захоронения воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда Lenobl.ru

Среди захороненных останков бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, опознаны немногие: 21 имя полностью и два частично. На церемонии захоронения останков героев присутствовали родственники четырех из опознанных воинов — им передали личные вещи погибших: солдатские медальоны, знаки отличия РККА, манжеты и солдатские ложки, сохранившиеся до наших дней.

«Останки бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены в результате поисковых работ, которые осуществлялись по программе «Вахта памяти» в 2019 и 2020 годах поисковыми отрядами Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России», — уточнили в обладминистрации.

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