Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 17:20 — REGNUM В Ленинградской области на Невском пятачке, где многие месяцы шли жесточайшие бои, состоялась церемония захоронения 421 воина Красной Армии, погибшего при обороне Ленинграда. Об этом событии 18 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.
Среди захороненных останков бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, опознаны немногие: 21 имя полностью и два частично. На церемонии захоронения останков героев присутствовали родственники четырех из опознанных воинов — им передали личные вещи погибших: солдатские медальоны, знаки отличия РККА, манжеты и солдатские ложки, сохранившиеся до наших дней.
«Останки бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены в результате поисковых работ, которые осуществлялись по программе «Вахта памяти» в 2019 и 2020 годах поисковыми отрядами Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России», — уточнили в обладминистрации.
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Плацдарм на левом берегу Невы, напротив Невской Дубровки, удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года. Затем он вновь был взят бойцами Красной Армии в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до начала операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда. В ожесточенных и кровопролитных боях на Невском пятачке погибли более 60 тысяч советских воинов.