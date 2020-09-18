Рязань, , 16:59 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны восемь лет живёт в студенческом общежитии в посёлке Варские Рязанской области. Комнату он получил взамен сгоревшего дома и, несмотря на решение суда, вынужден всё это время жить во временном жилье.

По словам пенсионера, его дом сгорел в 2012 году. На время мужчину поселили на четвёртый этаж в студенческом общежитии, с общим санузлом и кухней. В 2017 году Рязанский областной суд обязал чиновников предоставить ветерану квартиру по договору социального найма. Варианты жилья мужчине действительно предлагали, но в одном случае просили подписать документы до осмотра помещения, в другом — предыдущим хозяином квартиры, якобы, был больной туберкулёзом. Рассматривалось также помещение, где ранее размещалась почта, сообщает «МедиаРязань».

Активисты, выяснившие эту историю, пояснили, что ветеран хочет обратиться со своим вопросом к президенту России.