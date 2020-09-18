Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подсчитал ущерб зеленым насаждениям города от штормового ветра, который наблюдался в ночь на пятницу, 18 сентября. Тем временем днем погода улучшилась, что дало возможность вновь открыть городские парки, скверы и сады.

Осенний парк Дарья Драй © ИА REGNUM

По уточненным данным, на подведомственных комитету территориях шквалистый ветер повалил 26 деревьев: девять в Петроградском районе, шесть — в Петродворцовом районе, четыре — в Красногвардейском, три — в Кировском, по два — в Колпинском и Василеостровском.

Однако днем в пятницу погода улучшилась, ветер ослабел, и штормовое предупреждение отменили. Поэтому теперь открыты сады и скверы в центре города, которые для безопасности горожан были закрыты накануне вечером.

Напомним, из-за предыдущего шторма в Петербурге с 10 по 13 сентября упали 563 дерева, в том числе на проезжую часть и тротуары упали 62 дерева.

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