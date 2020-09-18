Москва, 18 сентября 2020, 16:49 — REGNUM Российский препарат от коронавируса «Арепливир» в рознице будет стоить 12 320 рублей за упаковку. Об этом 18 сентября сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
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"Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — сказал он, подчеркнув, что цена в рознице должна быть такой же, как и по государственным поставкам.
Прожиточный минимум на душу населения в целом по России за II квартал текущего года составил 11 468 рублей. Минимум для трудоспособного населения за II квартал, определяющий размер МРОТ на следующий год, составил 12 392 рубля.
Ранее сообщалось, что «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, может появиться в аптеках уже 21 сентября. Препарат будет выпускаться в упаковках по 40 таблеток объёмом 200 мг. «Арепливир» рекомендован к применению в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Для приобретения препарата потребуется рецепт от врача.