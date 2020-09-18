Владикавказ, , 16:45 — REGNUM В Северной Осетии 18 сентября началось заседание республиканской Адвокатской палаты по рассмотрению дисциплинарного дела в отношении адвоката Эльмана Пашаева. Защитник, представлявший в суде интересы актера Михаила Ефремова, прибыл на заседание.

Перед началом он сообщил журналистам, что рассчитывает на справедливое решение коллег, в то же время он отметил, что в случае лишения его статуса адвоката, он сможет по закону получить его в любом субъекте РФ, где проживает, — так, как сделал это, когда проживал в течение двух лет в Северной Осетии, где у него был бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство юстиции РФ направило в территориальное управление Минюста по Республике Северная Осетия предложение по прекращению статуса адвоката в отношении Эльмана Пашаева. Рассмотрение дела было назначено на 18 сентября, заседание проходит в закрытом режиме.

Коллегам Пашаева предстоит ответить на вопрос, нарушал ли адвокат при защите Ефремова Кодекс профессиональной этики. По словам председателя республиканской адвокатской палаты Марка Гаглоева, если нарушения будут установлены, Пашаева ждет дисциплинарное взыскание вплоть до лишения статуса адвоката.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. При столкновении с внедорожником погиб водитель мини-грузовика — курьер Сергей Захаров. Суд признал Ефремова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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