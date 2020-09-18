Архангельск, , 16:44 — REGNUM Два человека претендуют на пост мэра Архангельска.

Первым заявление подал депутат гордумы от ЕР Михаил Федотов, вторым — местный блогер Михаил Шишов. Документы от претендентов на пост главы города комиссия будет принимать до 29 сентября. Своего кандидата выдвинет и региональное правительство. По данным источника, им станет замгубернатора Ваге Петросян.

Конкурс по отбору кандидатур назначен на 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра города Игоря Годзиша истекают в декабре 2020 года.