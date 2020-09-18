Севастополь, , 16:35 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Севастополь 21 сентября. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства города, заявил 18 сентября на заседании городского оперативного штаба заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов. Первыми, кто получит вакцину, станут медицинские работники.

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"В первой партии нам поставят 42 дозы на 21 человека. Уже определены списки медработников, которых будут прививать. До конца года ожидается поставка ещё 388 доз на 194 человека», — заявил Нусинов.

Вакцину поставляют в регионе в замороженном состоянии при температуре —18 градусов, условия для размещения и хранения вакцины в Севастополе обеспечены, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партию вакцины в 42 единицы для вакцинации и ревакцинации 21 человека получила Республика Крым.