Псков, , 16:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается стабильной и контролируемой, но до вхождения в третий этап снятия ограничений регион пока не дотягивает. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании областного оперативного штаба 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в настоящий момент в регионе выявлено 5091 заразившихся коронавирусом, из них 34 — за прошедшие сутки. Выздоровели 3822 заболевших, из них 48 человек выписаны за минувшие сутки. За всё время от COVID-19 умерло 65 человек. На данный момент в Псковской области проведено 93 345 исследований на наличие вируса, в том числе 782 за прошедшие сутки.

По словам Нестерука, в регионе не наблюдается второй волны, а в последние три недели уровень заболеваемости снижается. Среднесуточный показатель заболевших за неделю — 24,3, однако за четыре дня текущей недели зафиксировано 106 заболевших, что на шесть человек больше такого же периода прошлой недели.

Помимо этого, на кабельном заводе ООО «Магна» в Великих Луках, где ранее было выявлено девять заболевших коронавирусом, сегодня зарегистрировано еще 15 инфицированных рабочих, которые проживают там в общежитии.

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«До вхождения в третий этап снятия ограничений Псковская область снова пока не дотягивает по ключевым показателям. Например, надо проводить 110 тестов на 100 тыс. населения, пока проводится 96,5», — пояснил главный санитарный врач региона.

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