Калуга, , 17:15 — REGNUM 60 преступлений и 11 фактов травмирования граждан было зарегистрировано калужским линейным отделом МВД России на транспорте за восемь месяцев 2020 года, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

С начала года были смертельно травмированы семь человек, в том числе один несовершеннолетний, совершивший суицид. Причины травмирования граждан — грубое нарушение требований правил безопасного поведения на объектах транспорта, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте. К административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте в 2020 году привлечены 107 человек, из них 33 — несовершеннолетних. Кроме того, наблюдается рост числа фактов вмешательства в безопасность движения и работы железнодорожного транспорта — из 31 случая 21 угрожал безопасности движения поездов.

В 2020 году проведен 91 рейд на травмоопасных и криминогенных участках. Выявлены 46 нарушителей. На постоянной основе проводится информационная работа в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, местах организованного отдыха детей.

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