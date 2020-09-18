Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM В Музее гигиены екатеринбургского центра медицинской профилактики начала работать интерактивная выставка о вирусах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Экспозицию создали врачи-эпидемиологи, социальные педагоги и другие специалисты. На выставке показывается, как распространяются инфекции и какую опасность они несут людям.

«Креативное оформление входа выставки позволило пришедшим самим ненадолго стать вирусами, проникнуть в организм через «рот» и увидеть «картину изнутри», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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