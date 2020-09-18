Москва, , 16:06 — REGNUM Организации, связанные с государственной тайной, обязаны проводить спецпроверки технических средств в своих подразделениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«По факту публикаций в некоторых СМИ о проведении Росгвардией тендера на оказание услуг по проверке технических средств в территориальных управлениях сообщаем следующее. Необходимость проведения специальных исследований регулируется законодательством Российской Федерации, согласно которому все организации, деятельность которых, связана с хранением, обработкой, передачей информации, содержащей гостайну, обязаны проводить специальные проверки и специальные исследования технических средств в своих подразделениях. В соответствии с этим установленным порядком на сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещена информация о проведении данного тендера», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что начальная цена контракта рассчитывается методом сопоставления рыночных цен «на основании трёх коммерческих предложений, поступивших от специализированных организаций».