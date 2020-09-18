Москва, , 15:57 — REGNUM Ограничения передвижения в пандемию положительно сказались на развитии онлайн-технологий в России, в этом уверены 48% граждан, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Во время пандемии пользовались госуслугами онлайн более половины опрошенных (51%), до пандемии — 28%. Никогда не пользовались 21% опрошенных.

Подавляющее большинство (82%) считает, что онлайн-сервисы упрощают взаимодействие с государственными органами и облегчают получение госуслуг. Чаще об этом говорят молодые люди 18−34 лет (88%).

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большее количество жителей России (59%) в пандемию освоили различные цифровые сервисы.

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