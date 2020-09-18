Магас, , 15:56 — REGNUM В Ингушетию поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Республике пока досталось небольшое количество созданной в Центре имени Николая Гамалеи вакцины — всего 50 единиц, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Рукият Торшхоева. По её словам, первыми будут привиты медработники.

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«Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники медорганизаций — это врачи и средний медицинский персонал, у нас уже разработан график вакцинации, по нему мы и будем работать»,— приводит слова чиновницы ТАСС.

Торшхоева также отметила, что после первой прививки последует вторая, которую необходимо будет ввести спустя три недели. Лица, которые попадут под вакцинацию, будут находиться под контролем медиков.

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