Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу разъяснило порядок действий родителей, если их ребенок отсутствовал в школе не более чем на один день из-за болезни или по другой уважительной причине. В ведомстве уточнили, что справку придется брать практически в любом случае.

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Так, согласно норме СанПиН (п.11.3) школьники допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра, вне зависимости от количества пропущенных дней.

«После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными», — уточнили в надзорном ведомстве.

При этом, если ребенок не пришел в школу по уважительной причине, но не по болезни, справка о его здоровье не нужна, если, конечно, это не прописано в документе по внутреннему распорядку работы учебного заведения.

«Посещение детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным с COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации», — подытожили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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