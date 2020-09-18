Уфа, , 15:50 — REGNUM Бывшего директора ЗАО «Башинвестдом» и его заместителя осудили за мошенничество на сумму более 75 млн рублей в Уфе. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что с 2012 года по 2017 год обвиняемые договорились похитить денежные средства граждан. Для этой цели заместитель директора через ЖСК «Жилой дом» незаконно привлек деньги пайщиков в размере более 75 млн рублей. Фирма сообщила о строительстве 17-этажного многоквартирного дома в микрорайоне «Урал» Уфы. В результате были заключены договоры с 40 гражданами.

Отмечается, что жилой дом в эксплуатацию введен не был, а полученные деньги обвиняемые потратили на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Сообщается, что свою вину обвиняемые не признали. На их дом, автомобили, нежилые помещения, а также земельные участки на общую сумму 168 млн рублей был наложен арест.

В результате суд признал их виновными и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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