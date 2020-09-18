Магас, , 15:44 — REGNUM Большая часть пациентов с COVID-19 в Ингушетии — лица среднего и пожилого возраста. На детей приходится менее 7% заразившихся коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб республики.

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Так, более 2100 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, являются лицами в возрасте от 36 до 59 лет. Среди людей в возрасте 60 и старше заболевших свыше 1200 человек, от 18 до 35 лет — почти 1280 пациентов.

При этом диагноз COVID-19 подтвержден всего у 332 детей в возрасте до 14 лет и у 74 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Как сообщили 18 сентября в федеральном оперативном штабе, всего за все время пандемии заразились коронавирусом в Ингушетии 5089 человек, выздоровели 4394 из них, скончались 78 пациентов.

Лечение в настоящее время проходят 524 жителя региона. Из них 241 человек госпитализирован, в том числе с подтвержденным диагнозом — 88 человек. В отделениях реанимации находятся 23 пациента, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 283 пациента лечатся под наблюдением врачей на дому.