Копенгаген, , 15:36 — REGNUM В связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в Дании, премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила об ужесточении карантинного режима. Об этом 18 сентября сообщила газета Aftonbladet.

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«Поскольку сейчас уровень распространение инфекции велик, и она обнаруживается по всей территории Дании, мы наращиваем свои усилия», — констатировала Фредериксен.

По ее словам, с полудня 19 сентября в стране будут запрещены все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Приостанавливается работа кафе, ресторанов и баров после 22:00 вечера.

«Будут возникать вопросы: сколько друзей можно взять с собой после школы? Поэтому хорошим советом является руководство здравым смыслом», — заявила Фредериксен.

Ограничения будут действовать до 4 октября.