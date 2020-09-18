Калуга, , 15:44 — REGNUM В ректорате Калужского государственного университета им. К .Э, Циолковского ИА REGNUM отказались прокомментировать законопроект депутата Госдумы о выплате выпускникам вузов и техникумов «студенческого капитала».

Калужский государственный университет им. К .Э. Циолковского Sudzuki Erina

Вместе с тем, представители студенчества вуза в приватной беседе с корреспондентом ИА REGNUM оценили предложение как «похожее на пиар-акцию». Представителям других калужских вузов неясны механизмы формирования банковского счёта, из которого каждому выпускнику по окончанию учёбы планируется выплатить полмиллиона рублей на аренду жилья, оплату проезда или открытие собственного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов, разработал проект закона, в котором предложил создавать специальный банковский счет на имя каждого поступившего в учебное заведение студента и выплачивать выпускникам вузов 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.

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