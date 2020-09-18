Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 18 сентября.

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Так, по информации, поступившей от синоптиков, ночью и утром в период с 20 по 22 сентября в ряде территорий Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов.

В связи с похолоданием спасатели призывают жителей Дона соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов.