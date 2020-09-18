Джакарта, , 15:23 — REGNUM У председателя Всеобщей избирательной комиссии Индонезии Арифа Будимана обнаружили коронавирус, сообщает Kompas.

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Известно, что 17 сентября 2020 года Ариф Будиман сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. С раннего утра 18 сентября 2020 года и до настоящего времени он находится дома на самоизоляции.

Несмотря на то, что у политика был подтвержден положительный результат на COVID-19, Ариф Будиман не испытывает никаких симптомов.

Всеобщая избирательная комиссии Индонезии ввела удаленный режим работы для всех сотрудников с 18 по 22 сентября 2020 года.

Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Индонезии опровергли информацию о том, что коронавирус обнаружен у главы МВД Индонезии Тито Карнавиана.

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