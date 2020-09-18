Цхинвал, , 15:23 — REGNUM В Кударском ущелье в Южной Осетии местные власти установят бюст революционеру и участнику Гражданской войны Сослану Нартикоеву. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Рес».

"Он принимал беженцев, которые через перевал убегали от врага, и распределял их в городе Алагир. Нартикоев был достойным человеком», — рассказал журналистам Геннадий Баззаев, глава администрации города Квайса, на территории которого планируется установить бюст.

Чиновник отметил, что бюст стоял в Кударском ущелье и раньше, но со временем разрушился. Был сделан новый, средств на все остальное не удавалось найти. В этом году деньги на это заложены в бюджет.

Как сообщил Баззаев, Нартикоев основал в Квайса шахтное производство. Поэтому его бюст установят у подъема к шахтам.

Сослан Нартикоев был одним из активных участников революционного движения, участвовал в разгроме белогвардейских банд на Северном Кавказе в 1920 году. Он возглавил милицию в городе Алагир в Северной Осетии, где его потом убили бандиты.