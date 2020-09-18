Москва, , 15:20 — REGNUM Туроператоры перечислили топ-10 регионов России, куда лучше всего поехать, чтобы сделать красивые фотографии осенней поры. Самым красочным осенним городом назван Санкт-Петербург, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году

В пятерке лидеров рейтинга фотонаправлений в 2020 году оказались города Золотого кольца (Углич, Кострома, Суздаль, Владимир, Ярославль и др.), Алтай, озеро Байкал и Камчатка.

Также за яркими осенними снимками можно поехать Карелию, Калининград, Крым, Краснодарский край и в горы на Северный Кавказ (Архыз, Приэльбрусье, Домбай).

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий и отдыха в 2020 году названы города Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Читайте также: Самые лучшие города России для путешествий на автомобиле