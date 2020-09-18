Уфа, , 15:33 — REGNUM Реконструировать водозабор в Нефтекамске предложили депутаты госсобрания Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, жители Нефтекамска волнуются из-за возможных экологических последствий после создания в соседнем городе Камбарке в Удмуртии инфраструктуры по обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности. Они полагают, что завод по утилизации промышленных отходов окажет пагубное влияние на качество питьевой воды.

Отмечается, что государственный совет Башкирии направил обращение в правительство РФ, а также в госкорпорацию «Росатом», в котором попросил содействовать в обеспечении экологического благополучия в городе.

Депутаты считают, что решить проблему можно путем реконструкции городского водозабора в рамках национального проекта «Экология».

Кроме этого, необходимо обеспечить доступ общественных лидеров на завод, а также распространить на Нефтекамск социально значимые проекты «Росатома».

Сообщается, что на следующей неделе депутаты государственного Совета Удмуртии и Государственного собрания Башкирии запланировали выезд на завод в Камбарку, для оценки экологической ситуации и ознакомления с различными мнения.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, для выработки решения нужны усилия двух регионов, экологов, а также экспертов в сфере охраны окружающей среды. Кроме этого, необходимо содействие федерального центра.

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