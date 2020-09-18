Элиста, , 15:20 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 18 сентября.

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В настоящее время в госпиталях лечение получают 556 пациентов с коронавирусом. Состояние восьмерых врачи оценивают как тяжёлое, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находится 3 тыс. 461 житель республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 5 тыс. 681 житель Калмыкии, выздоровели 3 тыс. 305 человек. От COVID-19 скончались 65 пациентов.