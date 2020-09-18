Астрахань, , 15:14 — REGNUM В оперативном штабе Астраханской области по борьбе с коронавирусом рассмотрят вопрос об увеличении меры ответственности владельцев магазинов, ресторанов, кинотеатров за соблюдение масочного режима среди посетителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В Роспотребнадзоре отметили несоблюдение астраханцами масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей. Это, по мнению специалистов, сказывается на уровне заболеваемости.

«В силу понятных обстоятельств мы наблюдаем рост заболеваемости. Ситуация у нас в регионе пока более-менее стабильная, но рост всё же есть. И мы должны сделать всё, чтобы оградить наших граждан от возможного заражения», — заявил губернатор Игорь Бабушкин.

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