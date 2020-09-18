Ярославль, , 15:12 — REGNUM Начальником управления ГИБДД управления МВД России по Ярославской области назначен Антон Царев, ранее он девять месяцев оставался исполняющим обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ГИБДД.

Антон Царев 76.мвд.рф

Антон Царев назначен начальником областного ГИБДД 16 сентября, до этого он в течение 9,5 месяцев был исполняющим обязанности главы ведомства. Как ранее сообщало ИА REGNUM предыдущий начальник ГИБДД по Ярославской области уволился из органов внутренних дел и перешел на работу в департамент транспорта Ярославской области.

Антону Цареву 46 лет, коренной ярославец. В госавтоинспекции он работает с 1996 года. Начиная с 2011 года, Антон Царев работал заместителем начальника управления, отвечая за надзор.

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