Вашингтон, , 15:29 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу пикап Land Rover Defender в стиле фильмов о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что выпущенный в 1993 году Land Rover Defender ранее числился на балансе вооруженных сил Турции. После того, как спустя 10 лет пикап был списан, его приобрел частный владелец.

А год назад машина вновь поменяла собственника. Последний владелец оказался поклонником фильмов о Джеймсе Бонде. Он модернизировал Defender в стиле пикапов, созданных специально для последней части шпионской франшизы «Спектр».

Так, кузов модели был окрашен в оттенок Santorini Black. Land Rover Defender обзавелся силовым бампером с лебедкой, расширителями колесных арок, а также новой решеткой радиатора и экспедиционным багажником на крыше со светодиодным освещением. Дорожный просвет модели был увеличен на 100 мм, а колесные диски на 16 дюймов получили 37-дюймовые грязевые покрышки.

Стоимость лота составляет 60 000 долларов (4,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что на онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на продажу Mercedes-Benz 300SL Gullwing с дверями типа «Крыло чайки», выпущенный в 1957 году.

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