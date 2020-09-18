Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM В предстоящие выходные, 19−20 сентября, в большей части регионов Приволжского федерального округа ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На севере и востоке округа в ночные часы температура воздуха может снизиться до —1 °C.

20 сентября на большей части округа прогнозируется сильный дождь, гроза. На юге Поволжья в этот день ожидается ветер до 18−23 м/с.

При этом 18−20 сентября на западе Саратовской и Оренбургской областей сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупреждали о похолодании и дождях в Удмуртии и Чувашии.

Причём в Чувашии пик похолодания прогнозируется 20−21 сентября из-за нахождения региона в тылу циклона, температура снизится до +7… +12 °С, но из-за сильного северо-западного ветра (порывы до 15 м/с) будет ощущаться нулевая температура. В Удмуртии такая температура воздуха ожидается 20 сентября, она сохранится и в начале следующей недели.