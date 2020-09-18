Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Законопроект о выплате выпускникам российских вузов и средних специальных учебных учреждений студенческого капитала привлекателен, однако помощь молодым специалистам должна быть адресной. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя идею ввести студенческий капитал в России.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

«Тотальная раздача денег ни к чему хорошему не приведёт. Как идея это привлекательно. Но надо выборочно и очень внимательно отнестись к механизму её реализации. У нас были ситуации, когда сельхозтоваропроизводителям раздавали деньги на развитие личных подсобных хозяйств, которые в итоге были потрачены на ремонт дома или покупку автомобиля. Помощь студентам должна быть адресная. И ни в коем случае этим не должны заниматься чиновники.

Предоставлением помощи должны заниматься общественные организации. Это должно происходить под жёстким контролем и отчётностью. Надо очень хорошо продумать чёткий механизм реализации этой идеи. И ни в коем случаев не допускать к её реализации чиновников», — сказал собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что законопроект о выплате выпускникам российских вузов студенческого капитала в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов. Правом использования средств молодые люди смогли бы воспользоваться только после получения диплома и на определенные цели, в том числе на аренду жилья, а также оплату проезда или открытие бизнеса.