Джакарта, , 15:01 — REGNUM Индонезийская ассоциация отелей и ресторанов представила правительству список из 27 отелей, которые будут использоваться в качестве мест для размещения пациентов с COVID-19, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

В настоящее время министерство туризма и креативной экономики вместе с министерством здравоохранения через целевую группу по борьбе с пандемией планируют провести тренинг для менеджеров отелей. Тренинг направлен на ознакомление с процедурами по общению с пациентами с COVID-19.

Известно, что в 27 отелях, расположенных в Джакарте, выделят в общей сложности 3700 номеров для размещения пациентов. Это число превышает запрос правительства, которое ранее требовало предоставить около 3000 номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что число врачей и медицинских работников, скончавшихся от СOVID-19 резко возросло.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия может стать новым мировым эпицентром пандемии COVID-19