Вашингтон, , 15:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 44 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 44 360 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 676 410.

Также сообщается, что за это же время в США 870 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 197 655.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 540 344 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индонезийской ассоциации врачей заявили, что число врачей и медицинских работников, скончавшихся от СOVID-19 резко возросло.