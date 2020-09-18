Ижевск, , 14:55 — REGNUM Предстоящие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

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В ночь на 19 сентября температура воздуха составит +5… +10 °С. В субботу днем воздух прогреется до +15 °C. В ночь на 20 сентября ожидается понижение температурного фона до +2… +7 °С. В воскресенье температура воздуха не будет превышать +7… +12 °С.

Прогнозируется, что в начале следующей недели так же сохранится прохладная и дождливая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух третей месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Москве. Из-за сильного ливня наблюдались отдельные скопления воды, которые оперативно устранялись представителями коммунальных служб.