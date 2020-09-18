Знаменск, Астраханская область, , 14:54 — REGNUM В больницу города Знаменска (Астраханская область) поступил аппарат для ПЦР-исследований на коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сейчас оборудование монтируют.

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Мощность аппарата составляет до 100 исследований в сутки. Теперь больнице не нужно тратить три-четыре часа на доставку в Астрахань мазков на COVID-19, которые брали у пациентов.

«Благодаря новому аппарату знаменские врачи теперь смогут быстро проводить диагностику на COVID-19 не только жителям города, но также пациентам из Чёрного Яра и Ахтубинска», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Также в больницу Знаменска недавно прибыл новый автоматизированный рентгенодиагностический комплекс.

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