Знаменск, Астраханская область, 18 сентября 2020, 14:54 — REGNUM В больницу города Знаменска (Астраханская область) поступил аппарат для ПЦР-исследований на коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сейчас оборудование монтируют.
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Мощность аппарата составляет до 100 исследований в сутки. Теперь больнице не нужно тратить три-четыре часа на доставку в Астрахань мазков на COVID-19, которые брали у пациентов.
Также в больницу Знаменска недавно прибыл новый автоматизированный рентгенодиагностический комплекс.
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