Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Ленинградской области с 18 сентября во всех 17 районах региона и городе атомщиков Сосновый Бор началось периодическое протапливание. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Раньше всех периодическое протапливание стартовало в районах, где было понижение температуры — Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, а также в Сосновом Бору», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня также начинается периодическое протапливание и перевод на постоянное отопление социальных объектов и жилого фонда Выборга и Выборгского района.

Мониторинг по началу периодического протапливания ведется круглосуточно.

По данным петербургского Гидрометцентра, в субботу, 19 сентября, в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5…+10 гр., днём +9…+14 гр.

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