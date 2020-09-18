Иерусалим, , 14:48 — REGNUM Повторный общенациональный карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, вновь введен на территории Израиля. Также, как сообщает РИА Новости, известно, что меры карантинной безопасности начинают действовать с 18 сентября и могут быть продлены на три недели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

В число последних входит запрет гражданам отходить от дома более чем на 1 км и собираться в компании больше 10 человек.

Кроме того, будет вновь запрещена работа фитнес-залов, гостиниц, ТЦ, школ, парикмахерских и ресторанов, а гулять будет можно только в парках и на детских площадках. При этом за отсутствие защитной маски будет взиматься штраф в размере 50 шекелей (примерно 11 тыс. рублей).

В то же время, будет разрешено провести праздник Йом-кипур или «Судный день», являющийся одной из важнейших дат в иудаизме, и на этот же период также придется еврейский Новый год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Израиле выявили 5904 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 175 256.