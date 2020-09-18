Джакарта, , 14:45 — REGNUM В компании Base Entertainment заявили, что поддержка киноиндустрии в Индонезии должна быть устойчивой, чтобы киноиндустрия могла процветать в благоприятной системе, сообщает Antara.

В компании отметили роль поддержки индонезийской киноиндустрии со стороны правительства Индонезии.

Известно, что нынешнее развитие корейской киноиндустрии является результатом совместной и устойчивой работы всех заинтересованных сторон в стране в течение почти 30 лет.

Между тем считается, что Таиланд также обладает хорошими техническими навыками в мире кино и имеет много хороших режиссеров. Как известно, в Таиланде снимались многие иностранные фильмы и зарубежная реклама.

Напомним, Base Entertainment — это кинокомпания, базирующаяся в Джакарте и Сингапуре, которая занимается финансированием, разработкой и распространением контента для Индонезии и международного рынка.