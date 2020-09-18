Владимир, , 14:45 — REGNUM В Владимирской области из 33 новых случаев заражения коронавирусом больше всего выявлено в областном центре и Гусь-Хрустальном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Десять новых случаев подтвердили 18 сентября во Владимире, шесть — в Гусь-Хрустальном, четыре — в Вязниках, по три — в Красной Горбатке, Муроме и Суздале, два — в Собинке, по одному — в Камешково и Коврове.

Всего на территории региона был зарегистрирован 6871 случай заражения коронавирусом: 1217 — во Владимире, 972 — в Гусь-Хрустальном, 697 — в Петушках, 648 — в Муроме, 601 — в Коврове, 498 — в Александрове, 374 — в Вязниках, 320 — в Собинке, 308 — в Юрьеве-Польском, 228 — в Кольчугино, 204 — в Меленках, 168 — в Судогде, 148 — в Киржаче, 137 — в Суздале, 103 — в Красной Горбатке, 91 — в Камешково, 87 — в Гороховце, 70 — в Радужном.

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