Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве по дорогам передвигаются несколько десятков беспилотных автомобилей. Об этом 18 сентября написал в статье на транспортном портале вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

По его словам, по столичным дорогам уже передвигаются «несколько десятков беспилотных автомобилей, всего они преодолели почти 4 миллиона километров».

Также городские власти используют беспилотный паркон, который проверяет парковку в центр столицы. Ликсутов отметил, что маршрут у спецтехники пока короткий.