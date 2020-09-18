Стокгольм, , 14:47 — REGNUM С 1 сентября 2021 года максимальная доплата к пенсии в Швеции, получаемой на основе отчислений с получаемой заработной платы, составит 600 шведских крон (€57) в месяц. Об этом 18 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Данная инициатива правительства была обнародована на совместной пресс-конференции с участием министра финансов Магдалены Андерссон и министра социального страхования Ардаланом Шекараби.

«Правительство предлагает повысить пенсии за счет нового пособия, надбавки к общей пенсии. Цель — повысить пенсии тем, кто проработал всю жизнь, но получал низкую заработную плату. Многие из этих пенсионеров очень близки по доходам к тем, кто вообще не работал. Это как раз то расстояние, которое и должно увеличиваться», — заявил министр Шекараби.

Изменения коснутся пенсий на общую сумму от 9 000 до 17 000 крон (€865 — 1 634) в месяц. Доплата в размере 600 шведских крон будет начисляться к пенсиям, попадающим в промежуток от 11 000 до 14 000 урон (€1 057 — 1 345) в месяц.