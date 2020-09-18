Стокгольм, , 17:32 — REGNUM По данным полиции Швеции, количество связанных с наркотиками преступлений, подозреваемыми по которым проходят лица моложе 18 лет, растет. Одно из объяснений этой пагубной тенденции состоит в том, что социальные сети облегчили подросткам большую возможность приобретать запрещенные вещества. Об этом 18 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Туве Вернер Петтерссон, полицейский, расследующий преступления с участием несовершеннолетних, в разговоре с журналистами отметила, что она часто получает информацию о том, что подростки продают наркотики в социальных сетях, например в приложении Snapchat.

По ее словам, многие молодые пользователи социальных сетей нередко рассказывают своим родителям об увиденном в интернете. Благодаря различным платформам некоторые знаменитости размещают фото с наркотиками, чтобы продемонстрировать всем свой образ жизни, что не может не привлекать подростков.

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