Москва, , 14:39 — REGNUM В зимние месяцы наиболее популярным направлением для туристов из России может стать Египет — но лишь в том случае, если откроются популярные туристические города. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Зимой самым популярным направлением может стать Египет. Чартеры полетят тогда, когда откроют туристские города — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Если будет возможность полететь только Каир, то такого ажиотажа не будет. Трансфер от Каира до туристских городов очень дорогой и длинный», — сказал Игнатьев.

По его словам, на Мальдивы и в Дубай «тоже стоят регулярные рейсы, и туроператоры, скорее всего, не будут туда ставить чартеры».