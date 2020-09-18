Москва, , 14:36 — REGNUM Детская площадка в виде нефтяной буровой, парад светящихся рыб, прокат дирижаблей — такими новостями радовали Telegram-каналы своих подписчиков на уходящей неделе. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Центральный федеральный округ

В Курске случилось необычайное происшествие. С проспекта украли сразу 75 голубых елей. Остались только упавшие колышки. Самое обидное, что высадили деревья буквально на днях, передает «Секундочку».

Калуга стала одним из рекордсменов последних выборов. Здесь испортили почти 11 тысяч бюллетеней. «Калужский мечтатель» с разочарованием пишет, что избирательный комитет не стал рассказывать, были ли на бюллетенях смешные фразы, картинки и шаржи или «портили скучно и неэмоционально».

Осень для Галича — время потопов. Из-за дождей город уже превратился в одну большую лужу. Но, по меркам Галича, это пока не страшно. «Остается надеяться, что в отличие от прошлого года глобального потопа не будет», — надеется «Родина снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

Между Москвой и Санкт-Петербургом много разных дорог. Скоро появится еще одна — велодорожка. По словам «Города+», уже стартовала велоэкспедиция для изучения маршрута. Ее цель — ознакомиться с трассой, исследовать проблемные участки и изучить туристический потенциал гигантского велотрека.

В Усинске открыли странную детскую площадку, которая напоминает нефтеперерабатывающий завод и буровую, качели похожи на нефтедобывающие качалки. «Возможно, дети Усинска привыкли к индустриальному пейзажу, — предполагает «Усы Печорина»: — Не хватает только бензоколонки для полного производственного цикла».

В Архангельской области радуются, что новая модель «Лады» может получить местное название. Житель Онеги предложил для автомобиля имя LADA Onega и победил в народном голосовании в «ВКонтакте», пишет «Сейчас Архангельск».

Приволжский федеральный округ

В России, как известно, множество столиц самого разного сорта, причем многие звания переходят от одного города к другому. Нижний Новгород в 2020 году — беговая столица страны. Чтобы оправдывать название, здесь проводят массовые забеги. Ближайшее должно стать едва ли не самым массовым в стране. Оно громко называется «Кросс нации», пишет «Горький Нижний».

Пока в Нижнем бегают, в Волгограде продолжают падать балконы. Отличился дом в центре Волгограда, где балконы падают с периодичностью раз в три года. Дом относится к объектам культурного наследия, но после первого упавшего балкона ремонт проводить не стали, а только сдвинули его срок с 2026 года на 2020−2022. «Пока к работам на объекте не приступили», — уточняет «Сталингумрак».

В Перми состоялся вечерний парад светящихся рыб, приуроченный к Дню рек. По городу прошло шествие, неся светящиеся рыбьи фигуры. «Красиво, круто, вдохновляет», — радуется за соседей «Коренной екатеринбуржец».

»Злой самаритянин» тоже обратил внимание на соседей, правда, более дальних. В Эстонии превышающим скорость водителям будут предлагать выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут. Автор канала предлагает ввести правило «успокоительной остановки» и в Самарской области.

Сибирский федеральный округ

Красноярск атаковали полчища насекомых. Сначала какая-то зеленая мошка облепила машины, окна и балконы домов, да и самих горожан. Потом подоспели миллионы божьих коровок. «Спокойно пройти по улице стало невозможно. Соцсети уже всерьез обсуждают приход апокалипсиса», — сообщает ТВК «Красноярск».

Южный федеральный округ

«Живая Кубань» удивляется жителю Краснодара, который попытался угнать дорожный каток. Впрочем, у него не получилось. Личность злоумышленника установили, ранее он воровал велосипеды.

В Сочи появился первый в России аэропарк с аэростатами и дирижаблем. За день на воздушных аппаратах смогут прокатиться почти пятьсот человек. С воздуха можно будет увидеть горные реки и чайные плантации, радуется «Кубань 24».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Магасе на улице появился странный объект, который быстро прозвали туалетным ершиком. Горожане гадали, что это такое. Оказалось, это корректор — кисточка от замазки ошибок, а саму «скульптуру» установили для рекламы магазина канцелярских товаров, передает The Magas Times.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» нашел статистику по ДТП. Оказалось, за восемь месяцев 2020 года в России количество ДТП снизилось на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но не во всех регионах. На Чукотке число аварий почему-то выросло.

В Забайкальском крае появился первый претендент на звание «трезвого села». Жители села Ульяновка решили запретить продажу алкоголя. «До этого уровень алкоголизации в селе был невысокий, поэтому большинство местных жителей поддержали идею», — пишет chita_city. На въезде в село установили баннер, где указано, что Ульяновка является зоной трезвости.

Тем временем во Владивостоке готовятся к открытию первого на Дальнем Востоке «Макдоналдса». Весь город обсуждает эту новость, хотя ресторан планируется открыть только в декабре, передает «Право руля!«

А в Петропавловске-Камчатском на улице в центре традиционно увидели медведя. «Мачо с Авачи» предполагает, что косолапый, видимо, тоже хотел проголосовать на выборах.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.