Москва, , 14:31 — REGNUM Китайские, немецкие и американские туристы составляли основу въездного туризма в России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Въездной туризм — самый пострадавший. Турпотока в РФ почти нет. Туроператоры переориентировались на внутреннего клиента. Что касается стран, которые могут к нам отправить туристов, то это те же страны, которые открыли въезд из РФ. Но, как вы понимаете, поток туристов был небольшой, а сейчас он совсем небольшой. Китай, Германия, США — основные доноры въездного потока», — сказал Игнатьев.

По его словам, Краснодарский край и Крым стали теми направлениями, которые выиграли от нынешней ситуации: «Это потому, что там есть море».