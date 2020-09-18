Грозный, , 14:31 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в период пандемии коронавируса прививка от гриппа имеет очень важное значение. Грипп может оказать негативное влияние на иммунитет человека, что снизит сопротивляемость организма при угрозе коронавируса. Такое мнение высказал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подал пример жителям республики, одним из первых сделав прививку от гриппа, с одной стороны, защитившись сам от сезонного заболевания, а с другой стороны — доказав, что вакцинация не имеет ничего общего с чипированием, которым все пугают друг друга, рапространяя слухи в соцсетях.

«Для меня не стоял вопрос делать её или нет, потому что я не иду на поводу у различных «доброжелателей» и «экспертов» в области медицины, которые распускают слухи о якобы вредных последствиях, которые эта прививка несёт за собой, и о каком-то чипировании населения с её помощью», — отметил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вакцинации приняли участие сотрудники минздрава республики во главе с министром Эдьханом Сулеймановым.