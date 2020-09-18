Севастополь, , 14:30 — REGNUM Обязательный масочный режим возвращают власти Севастополя — до этого использование масок гражданами было рекомендательным. Маски граждан обязали носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Об этом говорилось 18 сентября на заседании оперативного штаба города.

Масочный режим Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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»Я прошу внести в указ обязательность ношения масок в закрытых помещениях: транспорт, объекты торговли и учреждения культуры — всё, что с этим связано. То есть мы не будем ничего закрывать, не будем ограничивать, делать ограниченную продажу билетов, но маски должны быть обязательно. Это нужно контролировать», — цитирует врио губернатора Михаила Развожаева ForPost.

За несоблюдение масочного режима севастопольцев и гостей города ждут штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни число носителей коронавируса в Севастополе значительно выросло. За 17 сентября было зарегистрировано 24 новых случая заражения, всего в регионе с начала пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердились у 737 человек.