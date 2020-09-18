Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) решает проблему дефицита общежитий с помощью автоматизированной системы учёта проживающих и электронной очереди.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков признал наличие дефицита общежитий для студентов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Университета ИТМО, вуз располагает порядка 4000 мест в общежитиях, а также имеет договоры с Межвузовским студенческим городком Петербурга и доходными домами на предоставление дополнительных 850 мест.

«Часть студентов снимает жилье самостоятельно, кому-то мы помогаем с поиском недорогих хостелов и доходных домов. К началу учебного года нам удаётся решить большинство вопросов заселения за счёт движения контингента (отчислений неуспевающих студентов), автоматизированной системы учёта проживающих и электронной очереди в общежития, основанной на установлении приоритетов предоставления мест различным категориям обучающихся», — пояснили в ИТМО ситуацию с местами для иногородних.

А таких студентов в университете — около 70% от общего числа обучающихся, которое составляет порядка 7500 человек.

Полномасштабное решение проблемы с проживаанием учащихся в ИТМО связывают с запуском общежитий в новом кампусе ИТМО Хайпарк, первая очередь которого должна быть построена в 2022 году.

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