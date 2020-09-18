Избербаш, Дагестан, , 14:30 — REGNUM Инвалид I группы — труженик тыла из дагестанского города Избербаша пожаловался властям на нарушение его жилищных прав и несвоевременное обеспечение лекарствами. По обращению проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Прокурор Избербаша вместе с главой муниципалитета, председателем городского совета ветеранов, а также руководителями социальных и коммунальных служб города в связи с жалобой инвалида приехали к нему в гости.

«Участники выездной проверки подробно расспросили труженика тыла об имеющихся проблемах и пожеланиях, изучили жилищно-бытовые условия его проживания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что надзорным ведомством города организована проверка полноты предоставления инвалиду социальных и жилищных услуг, а также оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования по восстановлению нарушенных прав заявителя, добавили в региональной прокуратуре.