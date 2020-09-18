Москва, , 14:24 — REGNUM На сегодняшний день спрос по туристическим направлениям внутри России стимулирует программа кешбэка. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Стоимость туров за рубеж снизилась относительно 2019 года из-за отсутствия ажиотажа. Есть перевозка, есть незагруженные мощности, отсюда и цена идёт вниз. Можно за 25 тысяч рублей на двоих на неделю слетать в Турцию. По России спрос стимулирует программа кешбэка. Она будет повторена и в октябре увеличена по продолжительности, и сумма возврата будет чуть ли не до 50 тысяч рублей. То есть фактически цены на путёвки по России снижены. Это очень хорошие условия для стимулирования внутреннего туризма», — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что разные страны ставят разные условия для пребывания в стране: «Основные страны требуют ношение масок, соблюдение гигиены. Но есть ряд стран — например, Великобритания, — которые требуют 14-дневный карантин. Есть штрафы, более лояльно относящиеся: в Турцию можно прилетать даже без теста. Везде одна и та же ситуация: если люди соблюдают правила, то претензий со стороны местных органов нет».